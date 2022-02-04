Москва, , 18:15 — REGNUM В России потребительские цены на гречку могут начать снижаться только во второй половине 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Гречка Wallspaper.ru

«По отношению к декабрю к 28 января цены на гречку выросли на 1,98% (для сравнения — в декабре рост оставил 4,1%). Цены на зерновые зависят от собранного урожая, условий и возможностей его хранения, затрат на удобрения, технику, ГМС, спроса (не только на внутреннем рынке, но и на мировом), прогнозов на будущий урожай. Цена гречки на прилавках включает в себя также затраты на упаковку, расфасовку, перевозку и пр., соответственно, изменения цен на эти составляющие также будут влиять на уровень потребительских цен, — сказала Долгова. — Кроме того, динамика розничных цен будет зависеть от объемов экспорта гречихи в другие страны (в летние месяцы 2021 года запрет на экспорт гречихи способствовал стабилизации цен) и ценовой политики розничных продавцов».

Как полагает эксперт, потребительские цены на гречку могут начать снижаться только во второй половине 2022 года, когда будут более обоснованные прогнозы урожая.

«До этого в лучшем случае будет постепенное замедление темпов их роста», — сказала Долгова.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Росстата, в РФ замедлился рост цен на гречку.