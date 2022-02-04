Москва, , 18:14 — REGNUM 26-летний российский центральный защитник московского ЦСКА Никита Чернов летом 2022 года перейдет в «Спартак». Как сообщается на официальном сайте «красно-белых», стороны уже заключили контракт.

В текущем сезоне Никита Чернов, выступая за самарские «Крылья Советов», принял участие в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уфы».

Чернов выступает за «Крылья Советов» с 30 июня 2019 года после перехода из ЦСКА за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,7 миллиона евро.