Москва, , 18:13 — REGNUM Участник ядерно-инновационного кластера и резидент «ТОСЭР» Димитровграда Ульяновской области — компания «МПГ Ф7» — подписала меморандум о взаимопонимании с иранской Amitisgen MED TECH Group. Подробности о том, как нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает продвижению зарубеж безопасного органического удобрения под маркой Terragumat, 4 февраля сообщает пресс-центр Российского экспортного центр (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ. РФ).

Российско-иранский проект «МПГ Ф7» и Amitisgen MED TECH Group получил название «Зеленая дипломатия». Он направлен на поддержку экологии за счет использования в сельском хозяйстве безопасных органических удобрений. Ульяновская технология обеспечивает производство абсолютно экологичного и безопасного органического препарата для стимуляции роста растений, улучшении качества и увеличении количества урожая.

Стороны договорились, что ульяновская компания обеспечит поставку и монтаж производственной линии, обучение персонала и дальнейший инженерно-технологический консалтинг этого проекта. Кроме того, «МПГ Ф7» будет поставлять сырье для иранского производства.

«Сельскохозяйственные продукты являются наиболее важными ненефтяными экспортными товарами для Республики Иран и их большая часть — фрукты, овощи, зелень — идет в соседние страны и страны Персидского залива. Знаем, что на данный момент в институтах Польши, Индии, Италии только проходят испытания подобного продукта. Согласно договоренностям, запуск первого реактора по экстракции жидкого стимулятора роста Terragumat запланирован в начале 2023 года», — заявил руководитель Amitisgen MED TECH Group доктор Мохаммед Али Сареми.

Продукция ульяновской компании «МПГ Ф7» Terragumat отличается еще и тем, что для разовой обработки одного гектара сельхозземель нужно всего лишь 80 г сухого вещества, чтобы получить прибавку в урожайности от 10 до 30%. Terragumat повышает эффективность минеральных удобрений на 25−45%, позволяя в целом снизить себестоимость сельхозпродукции на 20−25%.

Проект «МПГ Ф7» был поддержан Фондом Развития и Финансирования предпринимательства Ульяновской области и Центром поддержки экспорта региона (ЦПЭ, входит в систему поддержки РЭЦ).

«Экспорт российской инновационной продукции — одно из главных направлений, которые поддерживает РЭЦ. Одна из важнейших задач — это помощь компаниям, которые только выходят на новые рынки или расширяют географию поставок. Широкий спектр нефинансовых и финансовых инструментов поддержки РЭЦ помогает экспортерам преодолеть барьеры и справиться с любыми ситуациями при выходе на международные рынки. Мы совместно с коллегами из правительства Ульяновской области сопровождаем проект в рамках переговорного процесса сторон и ожидаем в ближайшее время экспортные поставки», — пояснила старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» — это государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, которые в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предоставляют российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.