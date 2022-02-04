Курск, 4 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Курской области с 7 февраля приостанавливается проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Кукольный театр

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Временно отменяются концертные программы, спектакли, кинопоказы, цирковые представления.

На спортивных соревнованиях запретили присутствовать зрителям.