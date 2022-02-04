Москва, 4 февраля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Россия пережила санкционное давление не из-за того, что смогла выстроить «финансовую крепость», а за счет благоприятного стечения факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Bloomberg о том, что РФ удалось возвести «финансовую крепость», которая позволит ей без сильных потерь справиться с западными санкциями.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Действительно, Россия пережила и до сих пор относительно спокойно переживает санкционное давление, — согласился Ковригин. — За это надо благодарить стечение факторов: высокие цены на экспортируемые из страны углеводороды, относительную недооценённость рубля и российских фондовых активов, из-за чего инвесторы всё-таки не бегут. Только скорее это не финансовая крепость, а слабость, обернувшаяся силой».

Как подчеркнул Ковригин, российская экономика остаётся весьма слабо диверсифицированной, завязанной на нефтяные котировки.

«И в условиях роста цен на нефть, а также ограничения конкуренции российских товаров с зарубежными из-за ответных санкций на продовольствие с нашей стороны экономика России не обвалилась, — сказал экономист. — Уязвимой экономика России может быть в условиях санкций на экспорт энергоносителей. Но об этом даже речи никто не ведёт — для Запада это обернётся катастрофой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намерен ввести в отношении России новые санкции, чтобы ослабить российскую экономику.