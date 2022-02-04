Ханты-Мансийск, 4 февраля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Югре с 4 февраля в связи с пятой волной пандемии коронавируса приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за рядом исключений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Разрешено проводить мероприятия в залах не более 30% от общей вместимости для просмотра спектаклей, концертов, кино. Для музеев, галерей, библиотек разрешены мероприятия для групп посетителей численностью не более 10 человек.

Разрешено проведение физкультурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, которые проводятся без участия зрителей, либо с заполнением трибун не более 30%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заболеваемость COVID-19 в Югре продолжает расти.