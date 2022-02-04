Москва, , 18:11 — REGNUM Если в РФ повысят планку доходов самозанятых в IT-сфере, то это позволит вывести часть из них в «белую» зону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал предложение Российского союза промышленников и предпринимателей повысить эту планку с 2,4 млн рублей в год до 5 млн.

Самозанятый Nalog-briz.ru

«Предложение РСПП в части повышения планки доходов для самозанятых в IT-сфере вполне рациональное, — сказал Ковригин. — Эта сфера — одна из самых доходных. В ней больше всего распространён формат работы фриланс, существует серьёзный кадровый голод. И многие специалисты, получая значительно больше 2,4 млн рублей в год, не хотят регистрироваться в качестве ИП на упрощённой или общей системе налогообложения. Тем более что формат фриланса этому очень даже способствует: налоговый контроль там практически отсутствует, из-за серьёзного дефицита высококвалифицированных специалистов многие заказчики соглашаются на «серые» платежи».

Как полагает Ковригин, если планка будет повышена, то число официально зарегистрированных в этой отрасли вырастет.

«Однако не надо надеяться на то, что это будет какой-то взрывной рост. Немало тех, кто привык работать в «серую», так и продолжит это делать. Однако перевести в «белую» зону хоть часть занятых в IT — разве это плохо?» — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею о повышении планки дохода самозанятых сочли не имеющей экономического смысла.

Читайте ранее в этом сюжете: Надо ли в РФ поднимать планку доходов для самозанятых IT-специалистов?