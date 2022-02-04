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В пятницу, 4 февраля прошла еженедельная онлайн-встреча экспертов НОМ. Авторитетные политологи, правоведы и общественные деятели обсуждали значимость объективной и профессиональной оценки выборов в условиях «постправды» и зарубежного вмешательства. Как сообщил председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ Александр Брод, избирательные кампании 2022 года будут проходить под пристальным вниманием электоральных экспертов.

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«Интенсивную работу по экспертному мониторингу избирательных кампаний мы намерены продолжать. Ассоциации НОМ за последние два года удалось выстроить в регионах инфраструктуру независимого экспертного сопровождения, которая включает и мониторинговые группы, и сообщества электоральных экспертов: авторитетных политологов, социологов, правоведов, лидеров общественного мнения. Они тесно взаимодействуют с политическими партиями, избиркомами, средствами массовой информации и дают объективную оценку электоральным процессам», — заявил председатель Ассоциации НОМ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, отметив: в межвыборный период эксперты НОМ уделяют большое внимание анализу законодательных изменений.

Исполнительный директор НОМ, член Общественной палаты РФ Алёна Булгакова напомнила, что в этом году проект НОМ отметит своё пятилетие.

«За этот период мы очень сильно модернизировались: развили сеть профессиональных экспертов в регионах страны, подготовили сотни тысяч наблюдателей и усовершенствовали наши технологические ресурсы. Останавливаться на достигнутом мы не будем», — подчеркнула Алена Булгакова.

Электоральная экспертиза — это эффективный способ выработки «иммунитета» в обществе от попыток давления на избирательную систему, убеждён заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член Правления РАПН Владимир Шаповалов.

«Профессиональная экспертная оценка должна заключаться в политическом просвещении россиян, разъяснении норм избирательного законодательства и компетентной оценке спорных вопросов правоприменения», — подчеркнул эксперт.

Доктор политических наук, председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков считает, позиция независимых экспертов будет особенно значима в условиях политической поляризации всех участников выборов и феномена «постправды», отличительные черты которой сетевая анонимность, бездоказательность аргументов и волна фейков.

По мнению политтехнолога Алены Август, перед экспертным сообществом продолжает стоять важная задача — «развеивать существующие мифы и предубеждения, существующие внутри электорального поля, помогать найти общий язык участникам процесса, опираясь на знание закона».

При этом очень важно, чтобы сам эксперт, подчеркнул ведущий эксперт НИУ ВШЭ, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин, был не ангажирован с идейно-политической точки зрения, а ориентировался на общественный интерес и обеспечение легитимности процесса. Директор Центра ПРИСП, член правления РАПК Сергей Румянцев, в свою очередь, призвал противостоять псевдоаналиике, продолжая развивать площадки, на которых будут представлены независимые экспертные мнения.

Исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций Никита Тюков подчеркнул, что своевременная экспертная оценка может напрямую повлиять на предотвращение нарушения на избирательном участке.

«Непосредственное присутствие на местах представителей общественного штаба, само по себе служит сдерживающим фактором, позволяет оперативно и быстро организовать переговорную площадку», — обратил внимание политолог.

Такой взгляд на роль электоральной экспертизы разделяет и кандидат социологических наук, член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш, по словам которого на выборах прошлого года, благодаря участию НОМ и других структур гражданского общества, большому числу информационных вбросов был дан серьёзный отпор.

«Мы фиксировали гибридное объединение представителей отдельных партий, иноагентов и бывших членов экстремистских организаций, использовавших статус членов избиркомов и наблюдателей для дестабилизации обстановки. Всем фактам была дана квалифицированная экспертная оценка в рамках работы центров общественного наблюдения», — напомнил Антон Лукаш.

Заслуженный юрист РФ, профессор Российского института управления РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) Сергей Юсов обратил внимание на проблему популяризации объективных экспертных мнений на площадках в сети, где «обитают» будущие избиратели, скептически настроенные россияне. «ТикТок и YouTube для многих людей являются источниками информации о том, как проходят выборы в стране. Комментарии электоральных экспертов должны быть интереснее скандальных новостей», — подчеркнул эксперт.

В Севастополе сообществу электоральных экспертов через ТикТок удалось «перехватить» протестную повестку. Об опыте выхода на эту площадку рассказал политолог (г. Севастополь) Сергей Юхин.

«В прошлом году мы столкнулись с ТикТок как сильно политизированной площадкой, через которую искусственно раскачивалась протестная повестка. Мы с молодыми людьми, политиками и экспертами публиковали ролики, где разъясняли подноготную подобной деструктивной деятельности. Такая работа дала большие плоды, мы сумели завоевать внимание молодых избирателей», — сообщил политолог.

Председатель Смоленского отделения Союза журналистов России, член ОП РФ Марина Проскурнина рассказала, что в регионе давно сформирован пул электоральных экспертов, лидеров общественного мнения с разными взглядами.

«Хочется рассказать и о планах дальнейшей работы в этом направлении. На базе Общественной палаты региона к началу марта будет создан Координационный совет, на площадке которого будет происходить взаимодействие общественных организаций и политических партий», — отметила эксперт.