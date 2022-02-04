Москва, , 18:16 — REGNUM Польская WOT Foundation (организация, признанная в РФ нежелательной) включена Минюстом РФ в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщили 4 февраля в пресс-службе ведомства.

Министерство юстиции. Москва Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

Отмечается, что эта организация добавлена в список «в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Соответствующее решение было принято заместителем генерального прокурора России от 25 января 2022 г.

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