Артур Савин, 4 февраля 2022, 18:34 — REGNUM Пресс-релиз Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН, согласно которому мировой индекс цен на продовольствие в январе 2022 года вырос на 1,1 процента, до 135,7 пункта по сравнению с декабрём 2021 года, побив рекордный уровень с апреля 2011 года, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых (фрагмент). 1928
Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых (фрагмент). 1928

«Сейчас умные аналитики раскрутят цепочку событий и установят якобы истинные причины таких процессов. Но причина, на самом деле, всегда одна — непомерная жадность», — поделился своим мнением Глеб А.

Многие пользователи пришли к выводу, что не стоит удивляться тому, что цены на продовольствие во всём мире растут как на дрожжах, ведь американский печатный станок постоянно обесценивает главную мировую валюту в мире.

«А как иначе, если США бесконтрольно печатают доллары, чем и обесценивают валюту. Американцы распространяют инфляцию по всему миру!» — считает Сергей К.

Некоторые комментаторы убеждены, что цены на продовольствие в мире растут, потому что так устроена мировая экономика — это её нормальное состояние.

«Удивляться нечему. Всякому, кто мало-мальски интересуется экономикой, понятно, что система, в которой распределение всех благ приходится на один процент населения из ста, работать без катастрофических перекосов просто не может. Система, в которой один человек за день богатеет на $30 млрд, а в этот же день количество нищих увеличивается в мире на 30 млн человек, спокойно длить своё существование не будет. Рост цен, кризисы, войны, гуманитарные проблемы, а вслед за ними социально-экономические и экологические потрясения. Это всё лишь малая часть побочных эффектов от этой гнилой расточительной «мировой экономики», — указывает Денис П.

Нищета
Нищета
(сс) Taro Taylor

Часть людей убеждены, что данная новость будет взята на вооружение российскими чиновниками, которые будут отбиваться от граждан, недовольных катастрофическим ростом цен на продукты в стране.

«Оказывается, это общемировая проблема! Ну, теперь российским властям будет на что ссылаться. Так ведь можно на это все свои проблемы списать!» — подозревает Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия как крупный экспортёр продовольствия не должна была бы ощутить на себе негативные последствия такого роста цена на продовольствие в мире, но почему-то страдает больше всех.

«Если это так, а Россия, как известно, — крупнейший экспортёр продовольствия, получается, что нам мировой рост цен на продовольствие на руку? А если это так, то какого чёрта цены на продовольствие растут в России? Мы же его и экспортируем!» — удивляется Олег Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что российские власти обязаны защитить собственный народ от таких пагубных тенденций.

Супермаркет
Супермаркет
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россию это вообще никак касаться не должно. В Российской Федерации произошёл процесс импортозамещения! Так наш национальный лидер заявил! Не будет же он врать. Властям нужно верить! Власть не обманывает народ! Видимо, цены в магазинах растут из-за иностранных шпионов и диверсантов, которые подменяют ценники, чтобы спровоцировать народ на восстание», — издевается Олег О.

Напомним, 3 февраля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала пресс-релиз на своём сайте, согласно которому мировой индекс цен на продовольствие в январе 2022 года вырос на 1,1 процента по сравнению с декабрём 2021 года, побив рекордный уровень за апрель 2011 года.