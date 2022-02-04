4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о рекордном росте цен на продовольствие в мире.

Артур Савин, , 18:34 — REGNUM Пресс-релиз Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН, согласно которому мировой индекс цен на продовольствие в январе 2022 года вырос на 1,1 процента, до 135,7 пункта по сравнению с декабрём 2021 года, побив рекордный уровень с апреля 2011 года, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых (фрагмент). 1928

«Сейчас умные аналитики раскрутят цепочку событий и установят якобы истинные причины таких процессов. Но причина, на самом деле, всегда одна — непомерная жадность», — поделился своим мнением Глеб А.

Многие пользователи пришли к выводу, что не стоит удивляться тому, что цены на продовольствие во всём мире растут как на дрожжах, ведь американский печатный станок постоянно обесценивает главную мировую валюту в мире.

«А как иначе, если США бесконтрольно печатают доллары, чем и обесценивают валюту. Американцы распространяют инфляцию по всему миру!» — считает Сергей К.

Некоторые комментаторы убеждены, что цены на продовольствие в мире растут, потому что так устроена мировая экономика — это её нормальное состояние.

«Удивляться нечему. Всякому, кто мало-мальски интересуется экономикой, понятно, что система, в которой распределение всех благ приходится на один процент населения из ста, работать без катастрофических перекосов просто не может. Система, в которой один человек за день богатеет на $30 млрд, а в этот же день количество нищих увеличивается в мире на 30 млн человек, спокойно длить своё существование не будет. Рост цен, кризисы, войны, гуманитарные проблемы, а вслед за ними социально-экономические и экологические потрясения. Это всё лишь малая часть побочных эффектов от этой гнилой расточительной «мировой экономики», — указывает Денис П.

Нищета (сс) Taro Taylor

Часть людей убеждены, что данная новость будет взята на вооружение российскими чиновниками, которые будут отбиваться от граждан, недовольных катастрофическим ростом цен на продукты в стране.

«Оказывается, это общемировая проблема! Ну, теперь российским властям будет на что ссылаться. Так ведь можно на это все свои проблемы списать!» — подозревает Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия как крупный экспортёр продовольствия не должна была бы ощутить на себе негативные последствия такого роста цена на продовольствие в мире, но почему-то страдает больше всех.

«Если это так, а Россия, как известно, — крупнейший экспортёр продовольствия, получается, что нам мировой рост цен на продовольствие на руку? А если это так, то какого чёрта цены на продовольствие растут в России? Мы же его и экспортируем!» — удивляется Олег Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что российские власти обязаны защитить собственный народ от таких пагубных тенденций.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россию это вообще никак касаться не должно. В Российской Федерации произошёл процесс импортозамещения! Так наш национальный лидер заявил! Не будет же он врать. Властям нужно верить! Власть не обманывает народ! Видимо, цены в магазинах растут из-за иностранных шпионов и диверсантов, которые подменяют ценники, чтобы спровоцировать народ на восстание», — издевается Олег О.

Напомним, 3 февраля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала пресс-релиз на своём сайте, согласно которому мировой индекс цен на продовольствие в январе 2022 года вырос на 1,1 процента по сравнению с декабрём 2021 года, побив рекордный уровень за апрель 2011 года.