Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Пожар на Волхонском шоссе в Петербурге, где ранее располагалось СПб ГУП «Завод МПБО-2», ликвидирован сотрудниками МЧС. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Здание вблизи законсервированной мусорной свалки в Красносельском районе Санкт-Петербурга давно признано аварийным.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС

Тушением закрытого завода по переработке мусора занимались шесть единиц техники и 30 сотрудников спасательной службы. В МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило к ним в 15:26, уже спустя полчаса спасатели локализовали возгорание. Причины пожара устанавливаются. В МЧС отметили, что на данный момент нет данных о пострадавших.

В пресс-службе АО «Невский экологический оператор» (НЭО) корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что в ходе пожара на заводе никто не пострадал. По предположению сотрудников НЭО, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки в корпусе пиролиза. Очагом пожара стала конвейерная лента. Само здание завода признано аварийным и требующим капремонта либо сноса.

Двумя годами ранее очевидцы сообщали, что на территории завода «МПБО-2» горела мусорная гора.