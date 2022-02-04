Стокгольм, , 18:18 — REGNUM Согласно последнему опросу SVT/Novus, партия «Либералов» может рассчитывать на 2,7% голосов шведских избирателей на выборах в парламент Швеции. В свою очередь политолог и журналистка газеты Dagens Nyheter Сюзанна Нюстрём считает, что за электоральными неудачами партии стоят вполне объяснимые причины, о которых она рассказала в эфире телеканала SVT 3 февраля.

Стокгольм. Швеция

До выборов в Швеции осталось всего семь месяцев, а «Либералы» по-прежнему не проходят в риксдаг — с июня 2019 года партия набирает ниже 4%.

«Когда они заключили Январское соглашение, они потеряли часть своих избирателей. Это неудивительно, потому что… избиратели, голосующие за «Либералов», были очень разделены по вопросу о формировании правительства. Но когда они затем избрали лидера партии, которая была явным критиком Январского соглашения, некоторые избиратели, которым понравилось Январское соглашение, тоже отреклись от партии, а остальные не вернулись», — объяснила Нюстрём.

Напомним, Январское соглашение было заключено в Швеции в 2019 году, что привело к формированию кабинета министров во главе со Стефаном Лёвеном.