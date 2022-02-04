Ульяновск, 4 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Теренгульском районе около села Федькино произошла дорожная авария с участием микроавтобуса «Ивеко». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Авария двух пассажирских автобусов в Ставрополе

ДТП произошло днем 4 февраля, в результате аварии есть пострадавшие. К ликвидации последствий ДТП привлекались шесть человек личного состава и два единицы техники.

Рейсовый автобус занесло на трассе, он опрокинулся на бок и уперся в дорожное ограждение, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД. В момент аварии в автобусе находились десять пассажиров. Трое пострадавших обратились за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ханты-Мансийске утром 2 февраля на улице Гагарина рейсовый автобус наехал на опору освещения. Из восьми находившихся в автобусе пассажиров семеро в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы, шестеро госпитализированы в окружную клиническую больницу.

По предварительной информации, водитель 1986 года рождения не справился с управлением.

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