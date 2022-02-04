Жители Волгореченска вместе с ОНФ недовольны уборкой снега во дворах
Волгореченск, Костромская область, 4 февраля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Жители города Волгореченска вместе с ОНФ отрицательно оценили качество уборки снега во дворах. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную Общероссийским народным фронтом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выездной рейд ОНФ прошёл 3 февраля 2022 года. В нём участвовали представители ГИБДД, общественники, и заместитель главы города Алексей Лебедев. В процессе осмотра территорий к чиновнику подошли несколько человек. Первой претензии выразила жительница центральной части города, не пожелавшая назвать своё имя. Приведём диалог полностью:
Контракт на уборку города между администрацией Волгореченска и ярославской компанией «ЯР-ВАСАНЖ» был заключен 8 декабря 2021 года. Цена договора составила почти 9 млн рублей. За эту сумму предприятие должно убирать улицы и дворы города до 31 августа 2022 года. Однако, по большому количеству территорий есть замечания. Во дворах и внутриквартальных проездах тракторы сгребают только верхний слой снега. В результате после проезда первой же машины на дороге образуется колея. В снежной каше застревают мусоровозы и машины скорой помощи. По одной из территорий на Парковой улице делегация решила разобраться детально:
Алексей Лебедев: По этой дороге можно проехать, мусорка проедет.
ОНФ: Вы серьёзно хотите сказать, что за это заплатите деньги подрядчику, и не попросите исправить эти колеи? Вот здесь куча снега.
Алексей Лебедев: Где здесь куча? Понимаете, когда чистили, снег просто проморозился. А сейчас оттаял сантиметров на 20. Я эту работу приму и подпишу подрядчику.
ОНФ: В контракте с ярославским подрядчиком подробно прописаны признаки неудовлетворительной работы, разве это не та ситуация?
Алексей Лебедев: Признаки неудовлетворительной работы относятся только к основным и центральным дорогам, ко дворам таких требований нет. Читайте контракт внимательно.
ОНФ: Поэтому вы и не находите общего языка с жителями. Они считают, что это плохая уборка города, вы — что хорошая.
Алексей Лебедев: А до асфальта надо вычищать?
ОНФ: Нет, но чтобы машина хотя бы нормально проезжала
Алексей Лебедев: Машина тут проедет. Хоть скорая помощь, хоть кто.
В заключение встречи ОНФ записал комментарий с Лебедевым, где он отметил, что администрация понимает необходимость расчистки дворов, «постоянно» находится на связи с подрядчиком и идёт навстречу жителям «по мере возможности и погодных условий». Разговор прервала проходившая мимо пенсионерка:
Алексей Лебедев попытался возразить женщине, сказав, что «сейчас же прочищают» дорогу. На это пенсионерка ответила, что зима началась не 3 февраля 2022 года, но «шевелиться» управленцы начали «только сейчас».
По информации чиновника в рамках контракта ярославцы должны почистить дворы в Волгореченске ровно 10 раз за зиму или три раза в месяц. Сейчас этот лимит превышен. Заключать дополнительное соглашение на производство работ с компанией будут уже за дополнительные суммы. Не исключено, что в ближайшее время администрацию будут штрафовать за недочёты. Ранее ГИБДД задокументировала нарушения по содержанию дорог и направила предписание чиновникам. Оно осталось без внимания. Поможет ли штраф и освещение проблемы в СМИ управленцам и горожанам прийти к консенсусу — вопрос открытый. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.