Волгореченск, Костромская область, 4 февраля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Жители города Волгореченска вместе с ОНФ отрицательно оценили качество уборки снега во дворах. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную Общероссийским народным фронтом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ Так выглядит хорошо убранный от снега двор по мнению чиновников Волгореченска

Выездной рейд ОНФ прошёл 3 февраля 2022 года. В нём участвовали представители ГИБДД, общественники, и заместитель главы города Алексей Лебедев. В процессе осмотра территорий к чиновнику подошли несколько человек. Первой претензии выразила жительница центральной части города, не пожелавшая назвать своё имя. Приведём диалог полностью:

— Алексей Викторович, посмотрите (видео на телефоне — ИА REGNUM). Вот, проехал трактор по двору. А вот что после него стало — никакой разницы!

— Так он ещё раз проедет.

— Да он один раз проехал и все, уехал.

— Вы мне объясните, что вы хотите видеть после расчистки — голый асфальт?

— Да при чём тут это! Хотя бы какую-то часть снега от того, что остаётся, можно убрать?

Контракт на уборку города между администрацией Волгореченска и ярославской компанией «ЯР-ВАСАНЖ» был заключен 8 декабря 2021 года. Цена договора составила почти 9 млн рублей. За эту сумму предприятие должно убирать улицы и дворы города до 31 августа 2022 года. Однако, по большому количеству территорий есть замечания. Во дворах и внутриквартальных проездах тракторы сгребают только верхний слой снега. В результате после проезда первой же машины на дороге образуется колея. В снежной каше застревают мусоровозы и машины скорой помощи. По одной из территорий на Парковой улице делегация решила разобраться детально:

ОНФ Так выглядит хорошо убранный от снега двор по мнению чиновников Волгореченска

Алексей Лебедев: По этой дороге можно проехать, мусорка проедет.

ОНФ: Вы серьёзно хотите сказать, что за это заплатите деньги подрядчику, и не попросите исправить эти колеи? Вот здесь куча снега.

Алексей Лебедев: Где здесь куча? Понимаете, когда чистили, снег просто проморозился. А сейчас оттаял сантиметров на 20. Я эту работу приму и подпишу подрядчику.

ОНФ: В контракте с ярославским подрядчиком подробно прописаны признаки неудовлетворительной работы, разве это не та ситуация?

Алексей Лебедев: Признаки неудовлетворительной работы относятся только к основным и центральным дорогам, ко дворам таких требований нет. Читайте контракт внимательно.

ОНФ: Поэтому вы и не находите общего языка с жителями. Они считают, что это плохая уборка города, вы — что хорошая.

Алексей Лебедев: А до асфальта надо вычищать?

ОНФ: Нет, но чтобы машина хотя бы нормально проезжала

Алексей Лебедев: Машина тут проедет. Хоть скорая помощь, хоть кто.

В заключение встречи ОНФ записал комментарий с Лебедевым, где он отметил, что администрация понимает необходимость расчистки дворов, «постоянно» находится на связи с подрядчиком и идёт навстречу жителям «по мере возможности и погодных условий». Разговор прервала проходившая мимо пенсионерка:

«Это вообще никуда не годится! То, что у нас делает администрация — только пыль в глаза… Мы теперь ходим и боимся. То ли руки переломаешь, то ли ноги. Когда администрация договор на расчистку заключала, она смотрела насчёт необходимой техники-то? Не смотрела, не думала ни о чём! Машина проедет — одни валы и рытвины. Это разве нормально? Они ждут, чтобы им приехали и сказали, что всё не так, или написали на них жалобу куда повыше», — резюмировала горожанка.

Алексей Лебедев попытался возразить женщине, сказав, что «сейчас же прочищают» дорогу. На это пенсионерка ответила, что зима началась не 3 февраля 2022 года, но «шевелиться» управленцы начали «только сейчас».

По информации чиновника в рамках контракта ярославцы должны почистить дворы в Волгореченске ровно 10 раз за зиму или три раза в месяц. Сейчас этот лимит превышен. Заключать дополнительное соглашение на производство работ с компанией будут уже за дополнительные суммы. Не исключено, что в ближайшее время администрацию будут штрафовать за недочёты. Ранее ГИБДД задокументировала нарушения по содержанию дорог и направила предписание чиновникам. Оно осталось без внимания. Поможет ли штраф и освещение проблемы в СМИ управленцам и горожанам прийти к консенсусу — вопрос открытый. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.