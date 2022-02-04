Москва, 4 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проверяют данные о «минировании» четырёх торговых центров на окраине Москвы, сообщает 4 февраля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Неизвестный сообщил о взрывных устройствах, заложенных в торговых центрах «Айсберг», «Апельсин», «Бриз» и «Самолёт».

Информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство сообщений о ложном минировании различных общественных или административных объектов поступает с территории Украины и стран Прибалтики.