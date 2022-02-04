Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Почти шесть тысяч жителей Псковской области лечатся от коронавирусной инфекции амбулаторно или в стационарах, таких цифр в регионе не было ни в одну из волн пандемии, сообщил 4 февраля на заседании регионального оперативного штаба губернатор области Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pskov.ru Михаил Ведерников

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По словам главы региона, в настоящий момент коронавирусный коечный фонд загружен на 67%, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Ввиду чего с конца января плановая первичная и первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению приостановлены в Пскове и Великих Луках. В настоящий момент сохраняется оказание только неотложной помощи, помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также выдача льготных препаратов.

«Такой шаг существенно разгрузил медиков и позволил им больше внимания уделять отработке вызовов на дом. Тем не менее, этого недостаточно, число жалоб растёт, людям подчас приходится долго ждать врача», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что областной ресурсный центр добровольчества продолжает искать волонтёров для работы на «горячих» линиях поликлиник Пскова. Также требуются и автоволонтёры, которые окажут помощь терапевтическому звену. По его словам, учитывая число вызовов, у поликлиник не всегда хватает существующего автопарка.

«Кто желает внести вклад в борьбу с пандемией, пишите сообщение в группе «ВКонтакте» — «Доброволец Псковской области». Также оставить свою заявку можно на сайте добро.ру, или позвонить по телефону: 8−911−890−31−07», — пояснил глава области.