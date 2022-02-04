Стокгольм, , 18:01 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 80. Эта информация была опубликована 4 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 16 180 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 287 785 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 28 129 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 782 719 человек старше 12 лет (86,5%), вторую — 7 524 799 (83,7%). 4 235 257 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (51,3%).

С начала пандемии в общей сложности 8659 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.