Глава Роспотребнадзора рассказала о темпах распространения «Омикрона»
Москва, 4 февраля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. О замедлении в России темпов распространения штамма «Омикрон» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «России 24». При этом в столице страны и в Санкт-Петербурге заражённых «Омикроном» много: более 80% среди случаев COVID-19 приходится именно на этот штамм.
Центр «Вектор»
Фото штамма «Омикрон»
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В итоге в среднем по России примерно половина, даже чуть больше, заражений коронавирусом составляют случаи заражения «Омикроном», меньше половины приходится на штамм «Дельта».
"Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «Омикрон» несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств, мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем».
Она добавила, что на подвид «Омикрона» ВА.2 в России приходится примерно три процента всех заражений «Омикроном».