Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Тихоокеанский регион с 7 по 13 февраля, сообщил 4 февраля пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

С 9 по 12 февраля Блинкен будет находиться в Австралии, где примет участие во встрече глав дипломатических ведомств Австралии, Индии, США и Японии.

Помимо этого американский дипломат проведет встречу с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, а также пообщается со студентами, учеными и экспертами в области технологий.

После этого 12 февраля Блинкен посетит Фиджи, чтобы обсудить с премьер-министром страны Фрэнком Баинимарамой двусторонние отношения и развитие свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Отметим, что последний раз госсекретарь США посещал Фиджи в 1985 году.

В этот же день, 12 февраля, Блинкен посетит Гонолулу, Гавайские острова, для встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи.

Напомним, ранее представители США и Евросоюза попросили ряд азиатских стран нарастить поставки газа в Европу в случае, если на Украине развернётся военный конфликт.