Вашингтон, 4 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Европейский союз и США спустя почти десять лет согласились возобновить поставки мидий, моллюсков и устриц начиная с конца февраля, сообщает 4 февраля Reuters.

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Торговля моллюсками, а также гребешками, приостановленная в 2011 году из-за различных нормативных стандартов, будет возобновлена для Нидерландов, Испании, а также таких американских штатов, как Массачусетс и Вашингтон. Стороны завершили переговоры в пятницу, 4 февраля. Европейская комиссия, контролирующая торговлю 27 стран ЕС, заявила о принятии соответствующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, представители США и Евросоюза попросили ряд азиатских стран нарастить поставки газа в Европу в случае, если на Украине развернётся военный конфликт.