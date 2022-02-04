Каргаполье, Курганская область, , 17:36 — REGNUM В Курганской области бывшего начальника муниципального отдела МВД России «Каргапольский» суд признал виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

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Установлено, что в 2016—2017 годах начальник отдела полиции выписывал подчинённым премии в завышенном размере, те обналичивали денежные вознаграждения и передавали ему лично или через третьих лиц. Премии затем он перераспределял между своими подчинёнными, а частью денег распоряжался по собственному усмотрению.

Суд назначил экс-начальнику отдела полиции Каргаполья наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за превышение полномочий к четырём годам и шести месяцам лишения свободы приговорён бывший государственный инспектор безопасности дорожного движения.

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