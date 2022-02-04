Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Главу муниципального образования «Волковское» в Санкт-Петербурге Михаила Куренева заподозрили в служебном подлоге и превышении служебных полномочий. По данным следствия, возможно, он подделал документы, чтобы лишить мандата неугодного ему депутата. Об этом 4 февраля сообщает издание «Фонтанка».

Уголовное дело Znak.com

Конфликт между Куреневым и муниципальным депутатом, самовыдвиженцем Дмитрием Галашевым произошел летом 2021 года, после того как у последнего в декларации были найдены ошибки. В связи с этим, по версии главы МО, было собрано заседание муниципального совета, на котором якобы решили досрочно снять с депутата полномочия. Однако, как выяснил Галашев, никакого заседания не было, а документы, необходимые для его отставки, подписал лично Куренев, с которым у него сложились недружественные отношения.

Поэтому лишенный мандата муниципал обратился в суд, Следственный комитет и прокуратуру. В декабре по решению суда депутатские полномочия были возвращены их обладателю. Параллельно с этим в СКР увидели в произошедшем состав уголовного преступления. По версии следствия, глава муниципалитета на почве неприязни и возникшего конфликта подписал документ о выгодном ему решении мунсовета. На данный момент Куренев является подозреваемым, мера пресечения ему не избрана.

Отметим, что это уже второе уголовное дело в муниципалитете «Волковское». Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом 2021 года были задержаны замглавы Никита Махов и муниципальный депутат от «Единой России» Александр Савченков. Как считает следствие, ему Махов под контролем правоохранителей передал конверт с деньгами — 20% «откатов» с выплаченных премий работникам муниципалитетов. Данное дело расследуется, накануне правоохранительные органы провели обыски.

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