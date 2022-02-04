Вашингтон, 4 февраля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Американский актёр Маколей Калкин работает над автобиографическим документальным сериалом. Информацию об этом передаёт издание «Афиша Daily» 4 февраля.

Скриншот YouTube Маколей Калкин

Проект получит название «Кризис среднего возраста Маколея Калкина» и раскроет одноимённую тему. Известно, что за разработку сериала отвечает продюсерский центр Lightbox.

Напомним, что Маколей Калкин получил признание общественности после съемок в серии фильмов «Один дома». В 2022 году актёру исполнится 42 года.