Рига, , 17:31 — REGNUM Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала Министерство юстиции Латвии отменить изменения в Уголовном законе, предусматривающие лишения свободы в размере до пяти лет за распространение ложных сведений.

Фейк-ньюс GDJ

Об этом говорится в сообщении организации на странице в социальной сети Twitter.

Бороться с недостоверной информацией в контексте коронавируса COVID-19 необходимо, однако криминализация распространения ложных сведений является несоразмерной, подчеркивается в сообщении.

Юридическая комиссия национального парламента Латвии на своем заседании 1 февраля поддержала предложение, предусматривающее реальное тюремное наказание за грубое нарушение общественного порядка заведомо ложными сведениями или вымыслами.