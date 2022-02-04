Новосибирск, , 17:31 — REGNUM В новосибирском аэропорту Толмачево совершили промежуточную посадку два истребителя пятого поколения Су-57, сообщает 4 февраля блог BMPD LiveJournal со ссылкой на новосибирских фотографов, снимающих авиатехнику.

Су-57 Dmitry Zherdin

По информации интернет-ресурса, новейшие боевые самолёты попали в кадр в ходе перелёта с авиазавода в Комсомольске-на-Амуре к местам постоянного базирования в европейской части России.

Судя по опубликованным фотографиям, выпущенные в 2021 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) два новых истребителя Су-57 имеют красные бортовые номера «02» и «52».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России российские ВКС должны получить 76 истребителей пятого поколения Су-57 в рамках первого контракта по их закупке.

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