Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Ленсвет» назначен новый директор, им стал Владимир Резниченко, который приступит к своим обязанностям 7 февраля, сообщили 4 февраля в правительстве Петербурга. Он пришел в «Ленсвет» из «Петроэлектросбыта».

Освещение Литейного моста Пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет»

Предыдущий директор ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв, возглавлявший организацию с 2006 года, покинул пост в связи с переходом на другую работу в январе 2022 года.

СПб ГБУ «Ленсвет» отвечает за обеспечение наружного электрического освещения городских территорий, является подведомственной организацией комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

Владимир Резниченко с 2003 года занимал разные руководящие должности, до перехода в «Ленсвет» являлся заместителем генерального директора по развитию и реализации стратегии в АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

«Необходимы новые подходы как к внутренней, так и внешней деятельности «Ленсвета», появление свежих экономических подходов к эффективному расходованию бюджетных средств и расширению списка внебюджетных источников финансирования», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль.

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