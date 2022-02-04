Москва, 4 февраля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Русские — прекрасный народ, а Россия — прекрасная страна, заявила 4 февраля британский посол в РФ Дебора Броннерт в интервью RTVI.

Gov.uk Дебора Броннерт

Отметив, что делится своими личными впечатлениями, британский дипломат сказала, что «Россия — прекрасная страна, российский народ — прекрасный народ». По её словам, народ России очень много дал миру: это касается и науки, и культуры, «и просто в новом взгляде на вещи».

Броннерт «Так что мне очень нравится жить и работать в России. На самом деле, я полагаю, что у граждан России и Великобритании довольно много общего».

Указывая на те точки пересечения, которые есть у России и Британии, дипломат напомнила, что обе страны являются постоянными членами СБ ООН, есть и другие сближающие моменты. Имеются, однако, многочисленные и серьёзные разногласия.