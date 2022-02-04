Брянск, 4 февраля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Студента одного из учебных заведений Брянска задержали по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Смартфон

По данным полиции, 18-летний юноша утром 3 февраля разослал сообщения с угрозой взрыва в общий чат жильцов одного из микрорайонов города. Многоэтажное здание на улице Флотской незамедлительно было обследовано спецслужбами, информация не подтвердилась.

Автора рассылки задержали, свои действия он объяснил неудачной шуткой. В отношении студента возбуждено уголовное дело.