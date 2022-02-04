Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Крупнейшие американские производители потребительских товаров планируют еще больше, чем ранее предполагалось, поднять цены в США. Это сигнал о том, что конец высочайшей инфляции придет еще не скоро, сообщает 4 февраля Reuters.

Магазин Walmart в США (сс) Walmart Corporate

Обычно компании ведут переговоры с американскими розничными торговцами в конце года, обсуждая повышение цен на следующий год. Однако в этот раз руководители компаний раньше обычного раскрыли, что собираются придерживаться более агрессивной политики.

Например, компания Clorox планирует поднять цены на 85% начиная с конца июня. Ранее планировалось поднять цену на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, среди американских политологов и журналистов всё чаще главным «достижением» года президентства Джо Байдена называется невероятный рост инфляции в стране. Официальные источники подтвердили, что индекс потребительских цен в США вырос до 7%, что не было с начала 1980-х годов.