Москва, 4 февраля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Главной проблемой майнинга криптовалют является отсутствие чёткого регулирования в этой сфере, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Анастасия Селиванова.

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Она прокомментировала активные обсуждения возможного будущего майнинга в России и непростой выбор — легализация или запрет криптовалют.

«Основной проблемой является отсутствие какого-либо чёткого законодательного регулирования вопроса. Да, ещё в 2020 году вышел закон «О цифровых финансовых активах», который тогда окрестили «законом о майнинге/криптовалютах», но в самом тексте применяются совершенно другие термины и даже статьи данного норматива противоречат друг другу. Не рассмотрены разрешённые способы заработка криптовалют (майнинга), нет чёткой защиты со стороны государства. Так, судебной защите подлежат лишь средства, с которых уплачены налоги. А одной из идей закона является то, что запрещено получать прибыль в виде криптовалюты, что противоречит самой сути майнинга», — сказала она.

Селиванова отметила, что сейчас нельзя однозначно ответить на вопрос о необходимости легализации майнинга как формы предпринимательства.

«Причина тому — отсутствие практики регулирования майнинга как в России, так и за рубежом. Большинство развитых стран только проводят эксперименты по обращению с криптовалютой. Например, в Швейцарии биткоинами и другими популярными криптовалютами можно рассчитываться не только в мелких заведениях, но и в большинстве крупных банков, однако вопрос правомерности майнинга там открыт до сих пор. В более близкой Белоруссии ещё в 2017 году приняли Декрет «О развитии цифровой экономики», благодаря чему страна стала первой в мире, легализовавшей майнинг, что привлекло многих новых инвесторов. С другой стороны, есть Китай и некоторые другие развитые страны, которые напрямую запрещают данную деятельность, и аргументация также выглядит логичной — нет надёжного регулятора, способного контролировать данный рынок», — заметила эксперт.