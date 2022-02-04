Берлин, , 19:01 — REGNUM Женщины все чаще обращаются к государству после угроз со стороны своего партнера, однако их призывы остаются незамеченными. Об этом свидетельствует, например, недостаточно реализованный Закон о защите от насилия, сообщает немецкое агентство Tagesschau 4 февраля.

Жертва изнасилования LMAP

Правозащитная организация «Белое кольцо» призвала федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) принять немедленные меры против насилия в отношении женщин.

«В Германии каждые три дня женщину убивает ее настоящий или бывший партнер», — говорится в письме председателя федеральной организации по оказанию помощи жертвам преступлений Йорга Цирке.

«Хотя количество насильственных преступлений в Германии в целом снижалось в течение многих лет, государство и общество не смогли защитить женщин от их жестоких мужей», — отмечает директор «Белого кольца».

«Большинство преступников даже заранее объявили о своем намерении. Но когда женщины, которым мужья угрожали смертью, обращались за помощью к властям, государство зачастую демонстрировало свою безучастность», — заявил Цирке.

По словам Цирке, в Германии также не хватает научно обоснованных, систематических подходов к работе с потенциальным риском. «По сути, мы ничего не знаем о преступниках, потому что соответствующие данные не собираются и, конечно же, не оцениваются», — отметил он.