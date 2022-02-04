Берлин, , 19:02 — REGNUM Немецкие политики обещают медсестрам до 3000 евро в качестве благодарности за их услуги во время пандемии. Однако защитники пациентов предупреждают о потенциальном «грубом нарушении прав», поскольку многие больницы и дома престарелых не имеют таких средств. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 4 февраля.

Германия Petra B. Fritz

В коалиционном соглашении между СДПГ, «Зелеными» и СвДП было согласовано, что в 2022 году должна быть выплачена общенациональная премия за борьбу с COVID-19. Однако до сих пор в правительстве идут споры об этой инициативе.

Совет директоров Немецкого фонда защиты пациентов теперь резко раскритиковал запланированную премию. «Существует риск грубого нарушения. Бонус за уход — это не что иное, как налоговый бонус», — заявил председатель фонда Ойген Бриш информационному агентству dpa.

«Государство отказывается от налоговых поступлений. Однако предварительным условием является доплата работодателем до 3000 евро за каждого работника по уходу. Но многие больницы, дома престарелых и амбулаторные службы вообще не смогут этого сделать. Ведь речь идет о 4,6 млрд евро», — отметил Бриш.