Рига, , 17:20 — REGNUM Нынешняя зима началась с одного из самых холодных декабрей ХХI века, но последующие зимние месяцы выдались сравнительно теплыми. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на мнение местных синоптиков.

Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Средняя температура в Латвии в декабре 2021 года была — 4,1 градуса, а в январе 2022 года — всего — 0,9 градуса. Февраль, скорее всего, будет таким же теплым, как январь, или даже теплее.

В результате средняя температура нынешней зимой составит около — 2 градусов ‑ и это девятая подряд зима, когда это время года оказалось теплее среднестатистических показателей ХХ века и начала этого века.

Уже сейчас, подчеркнули метеорологи Латвии, температурный режим, соответствующий метеорологической весне, установился в Лиепае, а в течение февраля он продолжится в центральной части Латвии.

В ближайшие дни, согласно прогнозам, в Латвии ожидается оттепель и большое количество осадков — в виде дождя и мокрого снега.