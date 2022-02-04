Рига, 4 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Нынешняя зима началась с одного из самых холодных декабрей ХХI века, но последующие зимние месяцы выдались сравнительно теплыми. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv со ссылкой на мнение местных синоптиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

Средняя температура в Латвии в декабре 2021 года была — 4,1 градуса, а в январе 2022 года — всего — 0,9 градуса. Февраль, скорее всего, будет таким же теплым, как январь, или даже теплее.

В результате средняя температура нынешней зимой составит около — 2 градусов ‑ и это девятая подряд зима, когда это время года оказалось теплее среднестатистических показателей ХХ века и начала этого века.

Уже сейчас, подчеркнули метеорологи Латвии, температурный режим, соответствующий метеорологической весне, установился в Лиепае, а в течение февраля он продолжится в центральной части Латвии.

В ближайшие дни, согласно прогнозам, в Латвии ожидается оттепель и большое количество осадков — в виде дождя и мокрого снега.