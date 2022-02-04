Берлин, 4 февраля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Германии в настоящее время нет правового регулирования отцовства в супружеской паре. Федеральный конституционный суд также обеспокоен этим — и теперь он должен наконец внести правовые изменения. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel 4 февраля.

Марко Бушманн

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн (СвДП) выступает за юридическое признание совместного материнства для лесбийских пар. «Когда в браке между мужчиной и женщиной рождается ребенок, мужчина по закону является отцом, независимо от биологического отцовства. Вопрос в том, почему это должно быть по-другому в браке между двумя женщинами», — заявляет Бушманн.

Решающим для политика является тот факт, «что два человека заботятся о ребенке, дарят любовь и безопасность, а также юридически защищают ребенка как семья». По его мнению, обе матери в браке должны признаваться родителями в смысле совместного материнства. При этом Бушманн отметил: «Однако мы не должны упускать из виду права биологического отца».

Требование Бушманна соответствует цели, поставленной СДПГ, «Зелеными» и СвДП в их коалиционном соглашении в конце прошлого года: если ребенок рождается в браке двух женщин, обе автоматически становятся законными матерями ребенка, если не оговорено иное.