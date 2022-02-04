Нижний Новгород, , 17:18 — REGNUM На реализацию проекта строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода планируют потратить порядка 100 млрд рублей — такова предварительная оценка расходов, данная специалистами министерства градостроительной деятельности Нижегородской области, передают местные СМИ.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

Восточный обход хотят построить в три этапа. В ходе первого будет строиться дорога в Кстовском районе столицы Привожья. В ходе второго будет возведён мост через Волгу в Подновье. А на третьем этапе будет вестись строительство северо-восточного обхода Бора.

Источники финансирования и сроки реализации этого проекта пока неизвестны. Также в министерстве отмечают, что окончательное решение о возведении моста через Волгу всё ещё не принято.

Читайте также: Дефицит нижегородского бюджета на 2022 год может составить 3,36 млрд рублей