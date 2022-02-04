Чебоксары, , 17:18 — REGNUM В Чувашии при столкновении двух легковых машин погибли три человека. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло 4 февраля около 15:10 на 30-м километре дороги Чебоксары — Сурское в Чебоксарском районе. Предварительно полиция установила, что водитель «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Грантой», а следовавший за отечественной машиной «Хендай» для избежания столкновения съехал с дороги.

«В результате ДТП водитель и две пассажирки отечественного авто погибли на месте аварии», — говорят в МВД по Чувашии.

В настоящее время выясняются детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новочебоксарске ушло в суд уголовное дело в отношении адвоката, которого обвинили в наезде на «зебре» на двух детей.

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