Берлин, , 19:04 — REGNUM Для мессенджера Telegram в последние месяцы было на удивление трудно достучаться. Будь то удаление незаконного контента, текущие штрафы или даже угрозы закрытия: всякий раз, когда немецкое правительство требовало чего-то от дубайской компании, Telegram уклонялся от властей. Видимо, сейчас что-то изменилось. Об этом сообщило издание Spiegel 4 февраля.

Telegram

Согласно официальным заявлениям, федеральное министерство внутренних дел Германии наконец-то смогло установить прямой контакт с высшим руководством Telegram, о чем написала в Twitter Нэнси Файзер. Представитель власти сообщила газетам редакционной сети Германии о состоявшейся конструктивной дискуссии в формате видеоконференции.

В ходе беседы руководство Telegram заявило о «максимально возможной готовности к сотрудничеству» с властями Германии. Что это означает для предстоящего разбирательства, неясно. Однако федеральное правительство отмечает, что теперь у него отлажена связь с Telegram для дальнейших переговоров.

По данным министерства внутренних дел, контакт был установлен через адрес электронной почты, предоставленный Google. Газеты ранее сообщали о предполагаемой помощи со стороны Apple.

Telegram считается основным средством координации протестов против мер по борьбе с COVID-19 и подвергается критике за распространение угроз убийством в адрес политиков и ложных сообщений. Пока компания не ответила на запросы об удалении нежелательных каналов связи.