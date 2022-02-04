Вена, , 19:05 — REGNUM Австрия сделала ещё один шаг в сторону всеобщей вакцинации. Федеральный совет в Вене подавляющим большинством голосов поддержал соответствующий законопроект. Однако инициатива теперь вызывает споры среди экспертов, сообщает 4 фераля немецкое издание Spiegel.

Австрия

Предполагается, что обязанность вакцинации коснется почти всех совершеннолетних жителей страны. Реализация меры будет происходить поэтапно, с середины марта нанутся только выборочные проверки граждан. Пока не ясно, будет ли впоследствии осуществляться полный контроль, однако в случае нарушений штрафы могут достигать до 600 евро.

На фоне введения обязательной вакцинации в Австрии разгорелись также споры о бесплатном ПЦР-тестировании. С февраля непривитых людей с отрицательным результатом теста начнут пускать в рестораны и на различные мероприятия. «Это может частично нейтрализовать обязательную вакцинацию», — отметил правовой эксперт Вольфганг Пешорн.

Ученые также ставят под сомнение необходимость проведения сотен тысяч ежедневных ПЦР-тестов, которые в 2021 году уже обошлись государству в сумму до 1,8 миллиарда евро. «С чисто научной и эпидемиологической точки зрения это не имеет особого смысла», — отметил эпидемиолог Джеральд Гартленер. По его мнению, целесообразнее проводить целевые тесты для групп риска в отдельных медицинских учреждениях, которые передают данные в министерство здравоохранения.