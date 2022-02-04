Москва, , 17:34 — REGNUM Блогер Елена Блиновская стала фигурантом судебного дела, связанного с отказом выплатить долг за дорогостоящие часы. Информацией об этом поделилось издание Lenta.ru 4 февраля.

Елена Блиновская Скриншот видео на YouTube

По словам продавца, Блиновская приобрела у него наручные часы люксового бренда стоимостью два млн рублей, но выплатила лишь 100 тыс. рублей в качестве залога. Теперь мужчина собирается отсудить у блогерши оставшуюся часть долга.

Напомним, что Елена Блиновская заработала популярность благодаря «Марафону желаний». Основанный женщиной проект неоднократно подвергался критике в интернете.

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