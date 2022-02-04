Берлин, 4 февраля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Немецкие политики и организации выступили в защиту Deutsche Welle после того, как российские власти приняли решение о закрытии московского бюро издания. Об этом сообщает 4 февраля Spiegel.

City-yaroslavl.ru Флаги России и Германии

Общественные вещательные компании ARD, ZDF и Deutschlandradio осудили решение российских властей, заявив, что Москва «превратила свободу прессы в разменную монету».

«Свободные, независимые репортажи резко ограничиваются с целью оказания политического давления», — заявили председатель ARD Патриция Шлезингер, генеральный директор ZDF Томас Беллут и глава Deutschlandradio Стефан Рауэ в совместном заявлении.

Ассоциация журналистов Германии (DJV) обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом отменить запрет и восстановить аккредитацию журналистов Deutsche Welle.

«Нет никакого оправдания этой радикальной мере цензуры», — заявил председатель DJV Франк Убералл, назвав действия российской стороны «дешевым возмездием».

Александр Граф Ламбсдорф, депутат и представитель немецких свободных демократов, заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц теперь «должен сказать Кремлю, что самоизоляция вредит России».

«Все это чрезмерная реакция, которая, на мой взгляд, указывает на тенденцию к самоизоляции со стороны российского правительства, и я думаю, что визит канцлера может помочь прояснить этот момент: самоизоляция России не помогает. Москва нуждается во взаимодействии с другими частями мира», — отметил он.

Напомним, ранее российские власти приняли решение о закрытии российского бюро агентства Deutsche Welle и лишении аккредитации его сотрудников в ответ на запрет вещания российского телеканала RT DE в Германии.

Сообщалось также, что Москвой будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle иностранным СМИ, выполняющим в России функции иностранного агента.