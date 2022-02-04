Бишкек, 4 февраля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Из бюджета Киргизии выделили 270 млн сомов (242 млн рублей) на финансирование работы Национального центра онкологии и гематологии. Об этом заявила директор этого медучреждения Бактыгуль Султангазиевой на конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с раком.

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По её словам, этой суммы хватит только на выплату зарплат сотрудников и оплату коммунальных услуг.

Глава наццентра отметила, что для бесперебойной работы онкологического центра необходимо хотя бы 1,4 млрд сомов (1 млрд 255 млн рублей), а для полноценной — 2,5 млрд сомов (2 млрд 242 млн рублей).

«Недостаток бюджетного финансирования влечёт за собой нарушение обеспечения пациентов лекарственными препаратами, в том числе необходимых для химиотерапии», — подчеркнула Султангазиева.

Также глава Национального центра онкологии и гематологии сообщила, что в настоящее время в Киргизии насчитывается свыше 27,8 тысячи человек, у которых диагностированы онкологические заболевания.

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