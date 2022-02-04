Берлин, 4 февраля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Германия объявила об очередном ежедневном рекордном количестве случаев заражения коронавирусом. Дебаты о том, какие ограничения следует соблюдать, а какие ослаблять, продолжаются. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesschau 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Немецкий институт инфекционных заболеваний имени Роберта Коха (RKI) сообщил о новом рекордном количестве ежедневных случаев заболевания COVID-19. Согласно данным, за последние сутки заразились 248 838 человек, на 58 690 случаев больше, чем в предыдущую пятницу (28 января).

Семидневный показатель заболеваемости также достиг нового рекорда — 1349,5 случая на 100 000 человек.

Новые показатели появились на фоне возросших призывов к ослаблению текущих мер, принятых для сдерживания распространения волны омикрона.

Некоторые земли Германии намерены ослабить ограничения в ближайшие дни. К ним относятся Саксония, Шлезвиг-Гольштейн и Гессен.

Андреас Гассен, глава Национальной ассоциации врачей обязательного медицинского страхования Германии (KBV), входит в число тех, кто призывает к мерам по ослаблению ограничений COVID-19.

«Что нам сейчас нужно, так это план свободы — план того, как мы сможем постепенно ослабить ограничения», — заявил Гассен изданию Rheinische Post в Дюссельдорфе.