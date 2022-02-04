Москва, , 17:12 — REGNUM Схожесть и различия интересов учеников начальных классов школ Москвы и Якутска выявили ученые Московского городского педагогического университета.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

Ученые МГПУ провели опрос младшеклассников Москвы и Якутска — столицы самого большого региона страны. Исследование «Анализ склонностей и интересов современных московских и якутских младших школьников» стал первым этапом научного труда, который «ляжет» в основу разработки новой методики для определения интересов и склонностей современных младших школьников. Результаты изучения особенностей детских предпочтений в когнитивной и психосоциальной сферах обучающихся помогут педагогам при адресном построении индивидуальной образовательной траектории, формировании интересов в познавательной и коммуникативной деятельности. Скажем, если школьник проявляет интерес к информатике, учитель имеет все основания не оставлять это без внимания даже на уроках литературы.

Специалисты по обучению детей младшего возраста (по определению ЮНЕСКО «младший возраст» охватывает период от рождения до 10 лет) во всех странах мира подчеркивают необходимость максимального расширения сферы интересов малышей. Проблема изучения интересов детей давно привлекает внимание ученых МГПУ, которые во главе с директором Института педагогики и психологии образования, доктором педагогических и психологических наук Александром Савенковым решили проанализировать интересы 200 учеников в двух школах Якутска и 300 — в двух учебных заведениях столицы.

В эмпирическом опросе исследователи использовали авторскую методику диагностики детских интересов для педагогов и родителей профессора МГПУ Савенкова «Палитра интересов». В анкете 40 вопросов, каждый ответ предполагает выставление детьми баллов от — 10 до +10, и буквально за 15 минут педагогу можно получить большой объем первичной информации о характере интересов каждого ребенка в классе. Родитель, же пользуясь методикой может не только протестировать своего ребенка, но и сам ответив на вопросы понять, насколько хорошо он знает интересы своего ребенка.

«Результаты опроса учеников младших классов в двух разных городах страны оказались более, чем неожиданные», — отметила один из авторов исследования аспирант МГПУ Сайаана Борисова.

Напомним, что задача ученых была в том, чтобы определить к какой из восьми сфер — гуманитарной, коммуникативной, спортивной, художественной, естествознанию, домашним обязанностям, информатике или математике с техникой — ребята 6−10 лет проявляют особый интерес.

Интересы самых младших школьников — первоклассников и в Москве, и в Якутске ожидаемо оказались наименее дифференцированы, по сравнению с учениками 2−4-х классов. Любопытно, что учеников 2 — 4 классов одного из самых холодных городов мира меньше всего интересует информатика и компьютерная грамотность, московские же ровесники равнодушны к математике с техникой. Отличает жителей мегаполиса от столицы Республики Саха и отношение к домашнему труду: в Москве это одно из самых непопулярных занятий, а в Якутске навыки самообслуживания, среди которых заправлять кровать, убирать и помогать на кухне, вполне актуальная сфера интересов.

У московских школьников максимально популярны информатика и компьютерная техника, что вполне объяснимо. Неожиданно сфера «природа и естествознание» в Москве и Якутске оказалась практически в одинаковых позициях, и гипотеза исследователей о том, что у жителей Якутска, по сравнению с маленькими москвичами, эта сфера интересов должна быть ярче выражена, за счет близости к природе, не подтвердилась.

В итогах опроса отчетливо проявляются и межполовые различия. Хотя и мальчики, и девочки примерно одинаково интересуются природой и естественными науками, но у девочек эта сфера на I месте, чуть меньше девочек увлечены художественными занятиями, на III месте — у них гуманитарные науки, физкультура и спорт. А вот у мальчиков на первом месте информатика, природа на втором, на третьем — математика и техника плюс физкультура и спорт.

«Исследование подтвердило идею, что межполовые различия довольно рано проявляются и оказывают непосредственное воздействие на интересы детей, — говорит Борисова. — Уже в начальных классах девочки, в отличие от мальчиков, редко по-настоящему увлекаются математикой и техникой. А у мальчиков в этом возрасте наименьший интерес вызывает художественная деятельность, домашний труд и навыки самообслуживания».

Еще надо упомянуть про диапазон интересов.

«От первого к четвертому классу дифференциация интересов младших школьников заметно растет. По ответам первоклассников, а нередко и второклассников, по их реакциям складывается впечатление, будто каждому из них интересно практически все, — заметила Сайаана Борисова, — в то время как, в-четвертых, классах у большинства детей, как правило, формируются относительно четко выраженные предпочтения. К четвертому классу большинство детей уже задумываются о своих склонностях и учатся понимать личные интересы».

По словам эксперта, к концу начальной школы растет интерес к коммуникативной сфере: это связано с тем, что общение постепенно начинает становиться одной из приоритетных сфер в жизни подрастающего ребенка.

Важно понимать, что именно в начальной школе у детей спонтанно и направленно формируются интересы и склонности, а диагностическая методика ученых МГПУ как раз поможет педагогам и родителям сделать этот процесс управляемым. Исследователи надеются таким образом создать основу для тонкой, высокопрофессиональной коррекции мотивационно-потребностной сферы личности ребенка, а такой диагностический инструмент позволит деликатно направлять развитие его будущих профессиональных наклонностей и предпочтений.