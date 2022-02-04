София, 4 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Тендер на модернизацию ресурсов крупнейшей энергораспределительной фирмы столицы Болгарии «Топлофикация-София» выиграла консалтинговая компания из США. Об этом 4 февраля сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких месяцев компания AT Consulting проведет анализ возможностей реконструкции и рекапитализации структуры.

Планом также предусмотрена оценка перспектив установки новых мощностей для производства тепловой энергии, заявил заместитель мэра Софии Дончо Барбалов.

Работы американских экспертов будут проведены за счет безвозмездного финансирования правительства США. Для развития системы теплоснабжения Софии Вашингтон выделил около $1 млн.