Спасский район, Рязанская область, 4 февраля 2022, 17:25 — REGNUM Тело 72-летнего отшельника, прожившего в лесу более 30 лет, обнаружено в Спасском районе Рязанской области.

Заброшенный дом. Деревня. Село
Заброшенный дом. Деревня. Село
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Егерь Бельского участка Спасского охотхозяйства, проезжая мимо домика отшельника, заметил, что возле него нет свежих следов, а вход и труба завалены снегом. Лесник часто проведывал мужчину, привозил ему лекарства и продукты. Зайдя в дом, егерь обнаружил тело отшельника.

«В советское время Валентин Шангин уехал на заработки в глухой лес в Федотьевское поселение Спасского района. Там он с другими рабочими занимался заготовкой смолы с хвойных деревьев. Это была денежная работа, но в 90-е годы производство остановили. Валентин же с напарником решили не бросать выгодное дело. Позже друг уехал, а отшельник так и остался в лесной чаще. Только пять лет назад мужчина оформил пенсию и ходил за десятки километров за ней в село Веретье», — сообщает 4 февраля издательство «Пресса».

По предварительным данным, травм на теле мужчины не обнаружено, причину его смерти установит экспертиза.