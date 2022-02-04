Спасский район, Рязанская область, 4 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Тело 72-летнего отшельника, прожившего в лесу более 30 лет, обнаружено в Спасском районе Рязанской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заброшенный дом. Деревня. Село

Егерь Бельского участка Спасского охотхозяйства, проезжая мимо домика отшельника, заметил, что возле него нет свежих следов, а вход и труба завалены снегом. Лесник часто проведывал мужчину, привозил ему лекарства и продукты. Зайдя в дом, егерь обнаружил тело отшельника.

«В советское время Валентин Шангин уехал на заработки в глухой лес в Федотьевское поселение Спасского района. Там он с другими рабочими занимался заготовкой смолы с хвойных деревьев. Это была денежная работа, но в 90-е годы производство остановили. Валентин же с напарником решили не бросать выгодное дело. Позже друг уехал, а отшельник так и остался в лесной чаще. Только пять лет назад мужчина оформил пенсию и ходил за десятки километров за ней в село Веретье», — сообщает 4 февраля издательство «Пресса».

По предварительным данным, травм на теле мужчины не обнаружено, причину его смерти установит экспертиза.