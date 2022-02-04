Ярославль, 4 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Ярославле на следующей неделе увеличатся интервалы движения четырёх автобусных маршрутов из-за болеющих водителей и кондукторов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что в областном центре болеет четверть всех водителей общественного транспорта. По свежим данным мэрии больничные листы взяли 25 процентов водителей и 17 процентов кондукторов. Пока с 7 февраля интервал движения увеличится на маршрутах под №18, 19, 25 и 85.

«Корректировка расписания — это вынужденная мера, которая позволит нам защитить пассажиров, снизить распространение вируса среди водителей и избежать срывов рейсов. В дальнейшем возможна корректировка и других маршрутов», — заявил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Самые востребованные рейсы обещают сохранить в любом случае. Корректировка пока не коснулась автобусов «ПАТП-1». Интервалы вырастут у перевозчиков — ООО «Гирфтранс» (№18), «Транском-Авто» (№25), индивидуального предпринимателя Андрея Воронина (№19 и 85).