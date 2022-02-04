Вашингтон, 4 февраля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня, что угрожает Демпартии, которая рискует потерять контроль в Конгрессе после выборов 8 ноября, сообщает 4 февраля Reuters со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.

Gage Skidmore Джо Байден

Национальный опрос, проведенный 2−3 февраля, выявил, что лишь 41% американцев одобряет работу Байдена в Белом доме, в то время как 56% не одобряют, а остальные проявляют неуверенность. Согласно предыдущему рейтингу, Байдена поддерживали 45% опрошенных, а 50% не поддерживали.

Очевидно, что американцы истощены экономическими последствиями пандемии. Примерно шесть из десяти человек считают, что США движутся в неправильном направлении. Больше всего американцев волнуют экономика и здравоохранение, выявил опрос.

Ранее опрос исследовательской службы Harvard/Harris показал, что уровень поддержки Джо Байдена среди жителей страны снизился до 39%.