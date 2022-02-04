Москва, , 17:05 — REGNUM Первый построенный «с нуля» после развала СССР сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М до конца июня текущего года будет передан Министерству обороны России, заявил 4 февраля журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М2 Минобороны России

Об этом он сообщил по итогам посещения Казанского авиазавода, где был собран и поднят в воздух первый «полностью российский» Ту-160.

«Изначально предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину министерству обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение», — заявил Мантуров.

При этом он рассказал о масштабной модернизации Казанского авиазавода, а также о том, что предприятие будет выпускать не только Ту-160М, но и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

«ПАК ДА должен в ближайшие годы также завершить подготовку для первого полета и после этого пройти все этапы испытаний и запуск в серийное производство», — сказал Мантуров.

Он пояснил, что серийное производство обновленного ракетоносца Ту-160М «Белый лебедь» и ПАК ДА будет осуществляться параллельно.

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